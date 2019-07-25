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20:55 25.07.2019

Президента Туркменистана показали по ТВ после распространения слухов о его смерти

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Туркменское телевидение вечером в среду показало кадры с президентом страны; незадолго до этого широко распространились слухи о том, что Гурбангулы Бердымухамедов умер.

В репортаже показано, как глава государства знакомится с проектом нового этапа реновации Ашхабада. Мэр города показывает президенту проекты зданий Ашхабад-сити, а тот уточняет, что для строительства стоит использовать материалы, которые соответствуют природно-климатическим условиям Туркменистана.

Это первое появление Бердымухамедова на ТВ за почти три недели. Из-за долгого отсутствия президента на прошлых выходных появились сообщения о его смерти. Власти Туркменистана эту информацию опровергли.

Теги: #туркменистан #бердымухамедов
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