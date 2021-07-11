События

18:13 11.07.2021

МИД Туркменистана опровергает сообщения о стягивании военной техники к границе с Афганистаном

1 мин читать

МИД Туркменистана выступил с опровержением информации о том, что к границе с Афганистаном стягивается туркменская военная техника.

"По сообщению министерства обороны Туркменистана, все находящиеся в его распоряжении военные подразделения, их личный состав и военная техника остаются в местах постоянной дислокации и продолжают выполнение плановой учебной подготовки согласно предусмотренной программе", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой МИД Туркменистана.

О том, что Туркменистан стягивает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику - танки, пушки и бронетранспортеры - ранее сообщил ряд СМИ, в частности, Turkmen.news. По данным СМИ, это происходит на фоне приближения к туркменским границам террористической группировки "Талибан".

В распространенном в воскресенье сообщении МИД Туркменистана подробные сообщения названы не соответствующими действительности, а граница с Афганистаном охарактеризована как "граница дружбы и сотрудничества".

Теги: #туркменистан #афганистан #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:41 11.07.2021
В аэропорту Кабула развернули систему ПРО - СМИ

В аэропорту Кабула развернули систему ПРО - СМИ

15:22 11.07.2021
Индия эвакуировала из Кандагара около 50 сотрудников своего консульства

Индия эвакуировала из Кандагара около 50 сотрудников своего консульства

19:55 10.07.2021
Туркменистан стягивает тяжелую военную технику в город на границе с Афганистаном

Туркменистан стягивает тяжелую военную технику в город на границе с Афганистаном

16:38 10.07.2021
Халилзад в ходе поездки по странам Азии будет добиваться мирного соглашения между Кабулом и талибами - Госдеп

Халилзад в ходе поездки по странам Азии будет добиваться мирного соглашения между Кабулом и талибами - Госдеп

10:59 10.07.2021
Сын президента Туркменистана стал вице-премьером по экономике и финансам

Сын президента Туркменистана стал вице-премьером по экономике и финансам

18:55 09.07.2021
ЕС продолжит помогать населению Афганистана после вывода иностранных войск

ЕС продолжит помогать населению Афганистана после вывода иностранных войск

05:27 09.07.2021
Байден не видит смысла отправлять на войну в Афганистан "еще одно поколение" военных США

Байден не видит смысла отправлять на войну в Афганистан "еще одно поколение" военных США

00:26 09.07.2021
Байден призвал соседей Афганистана помогать афганцам мирно решить конфликт

Байден призвал соседей Афганистана помогать афганцам мирно решить конфликт

20:48 08.07.2021
США отправят в Уругвай и Афганистан несколько миллионов доз вакцин против COVID-19 - Белый дом

США отправят в Уругвай и Афганистан несколько миллионов доз вакцин против COVID-19 - Белый дом

15:38 08.07.2021
Большинство британских военных выведены из Афганистана - Джонсон

Большинство британских военных выведены из Афганистана - Джонсон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Правоохранители провели проверки на АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины

Гражданин Турции, сбежавший из Харьковского апелляционного суда, задержан в Киеве – полиция

На трассе под Киевом перевернулась маршрутка с людьми, пострадали 8 человек – СМИ

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима тишины, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

"Это очень серьезная реликвия" - Зеленский вручил украинским олимпийцам сине-желтый флаг с подписями военнослужащих

С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Служебные собаки пограничников впервые в истории примут участие в параде ко Дню Независимости Украины

На Закарпатье обнаружили два грузовика, которые незаконно перевозили древесину

В Харькове утонул подросток

Нетаньяху спустя месяц после отставки покинул резиденцию премьера Израиля - СМИ

Правоохранители провели проверки на АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины

В Грузии умер телеоператор, избитый противниками ЛГБТ

В Украине ожидается жаркая погода, местами дождь, град и шквальный ветер

Гражданин Турции, сбежавший из Харьковского апелляционного суда, задержан в Киеве – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА