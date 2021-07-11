МИД Туркменистана опровергает сообщения о стягивании военной техники к границе с Афганистаном

МИД Туркменистана выступил с опровержением информации о том, что к границе с Афганистаном стягивается туркменская военная техника.

"По сообщению министерства обороны Туркменистана, все находящиеся в его распоряжении военные подразделения, их личный состав и военная техника остаются в местах постоянной дислокации и продолжают выполнение плановой учебной подготовки согласно предусмотренной программе", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой МИД Туркменистана.

О том, что Туркменистан стягивает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику - танки, пушки и бронетранспортеры - ранее сообщил ряд СМИ, в частности, Turkmen.news. По данным СМИ, это происходит на фоне приближения к туркменским границам террористической группировки "Талибан".

В распространенном в воскресенье сообщении МИД Туркменистана подробные сообщения названы не соответствующими действительности, а граница с Афганистаном охарактеризована как "граница дружбы и сотрудничества".