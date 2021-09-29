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09:29 29.09.2021

Парламент Туркменистана наградил Бердымухамедова медалью "Отважный туркмен"

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Парламент Туркменистана наградил Бердымухамедова медалью "Отважный туркмен"

Президент Гурбангулы Бердымухамедов награждён медалью Туркменистана Turkmen edermen ("Отважный туркмен") и юбилейной медалью "Garassyz Turkmenistanyn Watan goragcysy" (Защитник независимого Туркменского отечества), сообщает в среду газета "Нейтральный Туркменистан", где опубликовано соответствующее постановление Меджлиса (Парламента) страны.

Награды президенту вручила председатель парламента Туркменистана Гульшат Маммедова накануне в ходе встречи главы государства с членами Государственного совета безопасности, проведенной в рамках мероприятий в честь 30-й годовщины независимости страны.

Награды главе государства вручены "за особые заслуги по упрочению и защите государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя Туркменистана, укреплению обороноспособности Отчизны, стабильности и мира во всём мире", отмечается в постановлении Меджлиса.

Также в постановлении сказано: "Наш уважаемый Президент демонстрирует пример совершенной способности, высокого мастерства, мужества и отваги в управлении военной техникой, в том числе очень сложными военными самолётами".

В ходе встречи Бердымухамедов вручил членам Госсовета безопасности юбилейные медали "Защитник независимого Туркменского отечества".

Медаль "Отважный туркмен" учреждена в декабре 2019 года. В описании государственной награды говорится, что она присуждается военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов за проявленное личное мужество в защите государства, в обеспечении законности и правопорядка, в выполнении особо важных и сложных поручений, а также за особые заслуги в исполнении их служебных обязанностей в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Теги: #туркменистан #бердымухамедов
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