События

10:15 19.08.2021

Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана

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Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана

 Туркменистан разрешил использовать свое воздушное пространство зарубежным самолетам для эвакуации граждан из Афганистана, сообщает в четверг пресс-служба МИД Туркменистана.

"Как известно, в настоящее время ряд стран приступили к эвакуации своих граждан, находящихся в Афганистане. В этой связи, Туркменистан, выполняя международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права, предоставляет свое воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Туркменистана.

Теги: #эвакуация #афганистан #туркменистан
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