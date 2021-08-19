Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана

Туркменистан разрешил использовать свое воздушное пространство зарубежным самолетам для эвакуации граждан из Афганистана, сообщает в четверг пресс-служба МИД Туркменистана.

"Как известно, в настоящее время ряд стран приступили к эвакуации своих граждан, находящихся в Афганистане. В этой связи, Туркменистан, выполняя международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права, предоставляет свое воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Туркменистана.