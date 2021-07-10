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19:55 10.07.2021

Туркменистан стягивает тяжелую военную технику в город на границе с Афганистаном

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Туркменистан стягивает тяжелую военную технику в город на границе с Афганистаном

Туркменистан стягивает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику - танки, пушки и бронетранспортеры, сообщает в субботу Turkmen.news со ссылкой на свои источники.

Это происходит на фоне приближающейся к туркменским границам боевиков группировки "Талибан". Редакция имеет в распоряжении фотографии, однако издание отказалось публиковать в интересах безопасности авторов съёмки.

В последние сутки, передает Turkmen.news, ссылаясь на неназванные источники, в указанном районе слышались звуки стрельбы и несколько мощных взрывов, доносившихся с афганской территории.

О звуках боестолкновений рассказали и местные жители, пишет портал. В четверг они сообщили о том, что видели, как в сторону границы ехали военные мотоциклы и восемь грузовиков с полностью экипированными солдатами.

Издание пишет со ссылкой на источники, что, тем временем туркменские офицеры эвакуируют семьи подальше от границы с Афганистаном.

Несколькими днями ранее Туркменистан закрыл один из своих пограничных пунктов из-за того, что окружающая местность оказалась под контролем талибов. Это привело к прекращению экспорта продуктов из Туркменистана и стало причиной экономических проблем у местного туркменского населения.

Накануне сообщалось, что пограничный город Ислам-Кала, считающийся одними из главных торговых ворот в Иран, и пограничный город Торгунди, считающийся торговыми воротами в Туркменистан, оба в провинции Герат на западе Афганистана, перешли в руки движения "Талибан", подтвердили в пятницу местные власти, сообщает сайт афганского телеканала Tolo News.

"Талибан" также объявил о захвате таможни Ислам-Кала и приграничного города Торгунди.

Движение "Талибан" в последние месяцы постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

Агентство "Мехр" писало, что за неделю талибы захватили в Афганистане ряд областей, граничащих с Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном.

Теги: #туркменистан #техника #афганистан #граница
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