Rozetka готовится к возможному будущему публичному размещению

Первичное публичное предложение акций (IPO) является одним из возможных путей развития ведущего украинского он-лайн маркет-плейса Rozetka и подготовка к нему ведется, сообщил сооснователь и совладелец компании Владислав Чечеткин.

"IPO просто один из возможных путей, не самый обычный путь для Украины, но надо к этому готовиться", – сказал он на гала-ивенте НВ "Украина и Мир 2022".

Совладелец напомнил, что после вхождения в компанию миноритарного совладельца фонда под управлением Horizon Capital в 2015 году, Rozetka ежегодно проходит аудит одной из компаний "Большой четверки".

"Выстраиваем процессы и бизнес, который в будущем можем презентовать для публичного размещения", – отметил Чечеткин.

По его словам, амбицией Rozetka является занять 10% розничного товарооборота Украины, что сейчас составляет порядка $6-8 млрд, и до ее исполнения еще "долго-долго идти.

В то же время Чечеткин указал на сохраняющийся тренд "цифровизации всего и вся", спрогнозировав рост доли он-лайн торговли до 25%, а значит компании в течение 3-5 лет надо просто удержать свою долю на рынке в 50-60%.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечеткиными как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс. В этом году Rozetka сообщила о выходе на рынок Узбекистана, а в прошлом – Молдовы.