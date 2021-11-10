Правительство Украины уволило Чечеткина с должности главы ГСЧС

Кабинет министров Украины уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Временное исполнение обязанностей главы ГСЧС возложено на Сергея Крука.

Чечеткин был назначен на должность главы ГСЧС распоряжением Кабинета министров Украины от 14 мая 2015 года (№469-р.).

С 2006 года он занимал руководящие должности в центральном аппарате Министерства чрезвычайных ситуаций Украины и Государственной службы Украины чрезвычайных ситуаций.