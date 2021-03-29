Глава ГСЧС Чечеткин задекларировал 1,7 млн грн доходов за 2020 год

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин указал 1 млн 747 тыс. 730 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, заработная плата главы ГСЧС составила 1 563 576 грн, пенсия – 149 789 грн, доход за предоставление имущества в аренду – 25 466 грн, социальная помощь – 8 690 грн, банковские проценты – 209 грн, а его супруга за прошлый год задекларировала 112 122 грн доходов.

Также он указал в декларации 127 321 грн на банковских счетах и 20 тыс. долларов наличных средств, а его жена – 1 265 385 грн по инвестиционным договорам и 3 122 грн на банковских счетах.

Глава ГСЧС владеет 50% дома (49 кв. м), 8 земельными участками (совокупная площадь 70 939 кв. м), еще 50% земельного участка площадью 2,5 тыс кв. м и недостроенным домом (180 кв. м) в Черниговской области, его жена владеет двумя земельными участками совокупной площадью 98 кв. м, нежилым помещением (8,8 кв. м) и недостроенной квартирой (93,51 кв. м) в Киевской области. Кроме того, в декларации указало, что семья владеет в квартире площадью 69,7 кв. м в Киеве.

Кроме того, Чечеткин арендует автомобиль Skoda Kodiaq 2020 года выпуска.

Как сообщалось, Чечеткин задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год.