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13:59 13.07.2021

Масштабные учения МВД прошли в Ривненской области

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Масштабные учения МВД прошли в Ривненской области

Во вторник, 13 июля, в с. Городище Ривненского района прошли тактико-специальные учения подразделений Министерства внутренних дел Украины – спасателей, полицейских, гвардейцев и пограничников. Всего к учениям были привлечены более 300 правоохранителей, 65 единиц специальной техники и 5 вертолетов, сообщает пресс-служба министерства.

Правоохранители отработали устранение результатов катастрофы воздушного судна, десантирование парашютистов и аэромедицинскую эвакуацию, преодоление последствий ДТП с последующим пожаром и взрывом на территории АЗС, проведение спецоперации по задержанию особо опасных вооруженных преступников, ликвидацию утечки аммиака из железнодорожной цистерны в результате ДТП на железнодорожном переезде, а также деблокирование пострадавших при ликвидации ДТП.

Также в рамках учений лучшие работники системы МВД получили государственные награды за безупречную службу и добросовестное выполнение служебных обязанностей.

"Безопасность народа требует тонуса всех подразделений МВД. Сегодняшние комплексные учения, в которых принимали участие 300 человек, показали слаженность действий личного состава в ликвидации любых чрезвычайных ситуаций. Когда приходит беда, мы должны быть готовы", - отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, такого рода обучение уже проводились в июне в Сумской и Харьковской областях. Осенью планируются еще одни специальные тренировки.

"Спасибо всем специалистам, которые привлекались. Наша философия такова - все службы должны быть готовы к взаимодействию при ситуациях, которые возникают в жизни", - сказал министр.

В свою очередь глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что и МВД, и европейские партнеры большое внимание обращают на вопросы взаимодействия между ведомствами.

"У каждого подразделения системы МВД есть своя специфика и методика работы и важно уметь совместно работать во время преодоления разного рода опасностей. Одноплановых ситуаций сейчас становится все меньше, они - комплексные и требуют привлечения всех служб. Не останавливаемся на достигнутом, совершенствуемся и держим планку, которую мы задали", - подчеркнул Чечеткин.

Теги: #учения #чечеткин #мвд
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