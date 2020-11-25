"Черная пятница" на Rozetka показала рекорды продаж - основатель компании

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) накануне дня распродаж - "черной пятницы" - отмечает рекордные посещаемость и количество продаж.

"В этом году "черная пятница" началась на Rozetka в понедельник.

Мы ставим рекорды посещаемости – только за вчера на сайт зашло больше 5,6 миллиона человек. И рекорды продаж – многие товары уже закончились, несмотря на нашу большую закупку", - написал на своей странице в Facebook основатель и совладелец компании "Розетка.Уа" Владислав Чечеткин.

По его словам, среди самых популярных категорий - ноутбуки, телевизоры, роботы-пылесосы, электрические грили, мужские ботинки и женские кроссовки, а также конструкторы Lego. Также в топе продаж появились пульсоксиметры.

"Но и новогоднее настроение уже не остановить – новогодние шоколадные наборы и ликер покупают в таких количествах, что можно напоить и накормить население небольшого города", - отметил Чечеткин.

Он также посоветовал не ждать непосредственно самой пятницы, отметив что большинство товаров, заготовленных Rozetka, могут закончиться раньше.