Экономика

10:48 25.11.2020

"Черная пятница" на Rozetka показала рекорды продаж - основатель компании

1 мин читать
"Черная пятница" на Rozetka показала рекорды продаж - основатель компании

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) накануне дня распродаж - "черной пятницы" - отмечает рекордные посещаемость и количество продаж.

"В этом году "черная пятница" началась на Rozetka в понедельник.

Мы ставим рекорды посещаемости – только за вчера на сайт зашло больше 5,6 миллиона человек. И рекорды продаж – многие товары уже закончились, несмотря на нашу большую закупку", - написал на своей странице в Facebook основатель и совладелец компании "Розетка.Уа" Владислав Чечеткин.

По его словам, среди самых популярных категорий - ноутбуки, телевизоры, роботы-пылесосы, электрические грили, мужские ботинки и женские кроссовки, а также конструкторы Lego. Также в топе продаж появились пульсоксиметры.

"Но и новогоднее настроение уже не остановить – новогодние шоколадные наборы и ликер покупают в таких количествах, что можно напоить и накормить население небольшого города", - отметил Чечеткин.

Он также посоветовал не ждать непосредственно самой пятницы, отметив что большинство товаров, заготовленных Rozetka, могут закончиться раньше.

 

Теги: #черная_пятница #чечеткин #rozetka
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:30 25.10.2020
Глава ГСЧС заявил об отсутствии чрезвычайных ситуаций на объектах, задействованных на местных выборах

Глава ГСЧС заявил об отсутствии чрезвычайных ситуаций на объектах, задействованных на местных выборах

17:01 23.10.2020
Rozetka рассматривает возможность размещения ассортимента товаров во франчайзинговых точках выдачи заказов

Rozetka рассматривает возможность размещения ассортимента товаров во франчайзинговых точках выдачи заказов

11:21 26.06.2020
Rozetka открыла первую точку выдачи заказов в Харькове

Rozetka открыла первую точку выдачи заказов в Харькове

19:03 18.06.2020
Rozetka планирует запуск маркетплейса для ресторанов

Rozetka планирует запуск маркетплейса для ресторанов

11:10 21.05.2020
Глава ГСЧС Чечеткин задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

Глава ГСЧС Чечеткин задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

12:33 27.04.2020
Уже понятно, что каждый крупный бизнес появится в онлайне - совладелец Rozetka.ua

Уже понятно, что каждый крупный бизнес появится в онлайне - совладелец Rozetka.ua

18:32 17.04.2020
Радиационный фон в Зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

Радиационный фон в Зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

10:36 08.04.2020
"Нова Пошта", АТБ и Rozetka масштабировали услугу доставки продуктов питания на всю Украину

"Нова Пошта", АТБ и Rozetka масштабировали услугу доставки продуктов питания на всю Украину

17:15 27.03.2020
"Укрпошта" и Rozetka до 24 апреля запускают бесплатную доставку в отделения почты

"Укрпошта" и Rozetka до 24 апреля запускают бесплатную доставку в отделения почты

09:32 25.03.2020
Rozetka отмечает рост продаж товаров для творчества и фитнеса за время карантина

Rozetka отмечает рост продаж товаров для творчества и фитнеса за время карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в ответ на дискриминацию введет 16,08% спецпошлину на импорт стальных прутков из Беларуси

Минфин поднял ставки 5-6-мес. ОВГЗ до 10-10,25% и 12-мес до 10,8% и привлек 11,4 млрд грн

Министр финансов Украины заявляет о прогрессе с МВФ и анонсирует скорое внесение проекта госбюджета-2021 в Раду

Предприятия группы "ТАС " выпустили облигации почти на 2 млрд грн

ВС перенес на 16 декабря пересмотр решения по выплате ПриватБанком А-Банку 364 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в ответ на дискриминацию введет 16,08% спецпошлину на импорт стальных прутков из Беларуси

Бизнес нуждается в моратории на проверки вместо точечной поддержки - СУП

Индекс Dow Jones впервые превысил 30 000 пунктов

Минфин поднял ставки 5-6-мес. ОВГЗ до 10-10,25% и 12-мес до 10,8% и привлек 11,4 млрд грн

Новый пакет помощи бизнесу предлагается профинансировать из Фонда по борьбе с COVID-19 - советник президента

"Укрпошта" в ноябре отправила в США более 120 тонн экспорта в рамках чартерной программы с Windrose

Остатки на валютных счетах НБУ составляют 14 млрд грн - советник главы Счетной палаты

Министр финансов Украины заявляет о прогрессе с МВФ и анонсирует скорое внесение проекта госбюджета-2021 в Раду

Предприятия группы "ТАС " выпустили облигации почти на 2 млрд грн

ВС перенес на 16 декабря пересмотр решения по выплате ПриватБанком А-Банку 364 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА