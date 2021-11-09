lifecell в октябре запустил 4G еще в 432 населенных пунктах Украины

Киев. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Мобильный оператор lifecell в сентябре подключил к 4G еще 432 населенных пунктах, где в целом проживает 333 тыс. человек.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, из указанного количества населенных пунктов в 415 из них проживает до 5 тыс. человек.

Оператор также сообщает, что по состоянию на конец октября его высокоскоростной интернет доступен более чем в 13,4 тыс. населенных пунктов Украины, где в целом проживает около 28,7 млн человек.

В октябре, по данным lifecell, потребление дата-трафика выросло на 31% на годовой основе, а его использование в расчете на одного абонента ― на 16%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и составило 13,3 ГБ.

В октябре абоненты lifecell на 27% больше пользовались мессенджерами по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Например, трафик в мессенджере BiP вырос на 128%. Кроме того, абоненты использовали на 24% больше трафика, просматривая видео в YouTube.

В преддверии усиления карантина во многих областях Украины, а именно с 18 по 29 октября, был зафиксирован всплеск голосовых звонков – в среднем более 100 лет суммарного времени разговоров в сутки каждый день.

lifecell - третий по величине мобильный оператор в Украине.

По итогам 2020 года компания получила чистую прибыль в размере 2,589 млрд грн против чистого убытка в 1,114 млн грн в 2019 году. Доход оператора при этом в 2020 году возрос на 14,2% - до 6,836 млрд грн. Показатель EBITDA возрос на 11,9% - до 3,631 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 2 процентных пункта (п.п.), до 54,5%.