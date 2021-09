lifecell запускает услугу тарифной подписки

Мобильный оператор lifecell запускает услугу "Тарифная подписка", которая дает возможность оплатить 6 или 12 пакетов услуг заранее, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Воспользовавшись ею, абонент может не беспокоиться о дате очередного пополнения мобильного счета и получить скидку на услуги мобильной связи. Чем большее количество пакетов услуг заказывает абонент, тем большую выгоду получает: при заказе 6 пакетов услуг абонент получает 10% скидки на все пакеты, 12 пакетов услуг - 15%", - говорится в сообщении оператора.

В настоящее время подписка доступна для индивидуальных абонентов, которые обслуживаются по следующим тарифным планам: "Смарт Лайф 2020", "Свободный Лайф 2020", "Интернет БЕЗМЕЖ 2020", "Просто Лайф 2020", "Свободный Лайф. Регион 2020", "Просто Лайф. Регион 2020", "Смарт Лайф. Регион 2020", "Platinum Лайф 2020", "Интернет Жара", "Хайп", "Смарт L", "Смарт M", "Лайфхак 2020", "Лайфхак 2019", "Лайфхак", "Жара GO", "Жара GO Plus", "4 БЕЗЛИМИТА 2019", "4 БЕЗЛИМИТА Плюс". При этом оператор планирует расширить этот список.

Отмечается, что воспользоваться новой услугой могут активные и новые абоненты lifecell. Она доступна при наличии на счете достаточной суммы (стоимость 6 или 12 тарифных пакетов услуг со скидкой) и оплаченного пакета услуг на 4 недели согласно активному тарифу.