Гендиректор "Укрпошты" планирует за 2 года построить до 4 сортировочных центров

Игорь Смелянский, которого в конце июня набсовет вновь избрал генеральным директором "Укрпошты" до июля 2023 года, рассчитывает за два года построить два-четыре сортировочных центра.

"Конечная цель - семь автоматизированных сортировочных центров (на правом и левом берегах Киева, во Львов, Хмельницком, Одессе, Харькове, Днепре) и 62 депо (Черновцы, Тернополь и т.д.). Таким образом. мы будем полностью покрывать всю страну. Это в разы увеличит нашу эффективность и качество работы (...). Реалистичные планы на этот срок (два года - ИФ) – два-четыре сортировочных центра. После Киева будет Львов. Дальше пойдет быстрее", - сказал он в интервью агентству транспортных новостей ЦТС.

При этом Смелянский отметил, что в ближайшее время надеется закрыть первый тендер по строительству сортировочного центра на левом берегу Киева.

"Мы привлекаем кредит на покупку техники. Здание строит подрядчик по принципу built to suit, то есть по нашему заказу с возможностью выкупа. При этом обслуживание здания входит уже в цену. Поэтому у нас очень простой план: мы заезжаем, работаем и смотрим: если два-три года здание чувствует замечательно себя - можем его выкупить. Если нет - можем продолжать арендовать", - сказал он.

Согласно информации в системе Prozorro, ожидаемая стоимость закупки услуг на строительство складского комплекса HUB KyivEast в Киеве и Киевской области (левый берег) - $50 млн. Тендер был обнародован 11 мая, конечный срок подачи тендерных предложений был 6 июня, однако торги были отменены из-за отсутствия предложений.