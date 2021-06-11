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14:40 11.06.2021

"Киевстар" в апреле-мае запустил 4G на частотах 900 МГц в шести городах

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"Киевстар" в апреле-мае запустил 4G на частотах 900 МГц в шести городах

Мобильный оператор "Киевстар" в течение апреля и мая запустил скоростной интернет 4G на частотах 900 МГц в Виннице, Житомире, Кременчуге, Кривом Роге, Мариуполе и Николаеве, сообщила компания.

"Проект LTE900 дал значительный толчок для расширения сети в маленьких селах, где раньше у людей не было скоростного интернета. За последний год жители тысячи таких населенных пунктов получили 4G от "Киевстар", и мы уже видим, как быстро растет использование там интернета, уменьшается цифровой разрыв с городами", - комментирует развитие 4G директор по планированию и управлению качеством сетей "Киевстара" Василий Пантов, которого цитирует пресс-служба компании.

По его словам, LTE900 имеет значительный потенциал развития как минимум следующие несколько лет, в первую очередь для запуска 4G в отдаленных, труднодоступных селах и на автодорогах, а также для улучшения работы сети там, где ею одновременно уже пользуются десятки тысяч клиентов.

Компания отмечает, что благодаря использованию частот 900 МГц в городах "Киевстар" улучшил качество сигнала в помещениях, поскольку преимущество этого диапазона не только в большем радиусе покрытия, но и в том, что сигнал на низких частотах лучше проникает через стены сооружений, по сравнению с сигналом на высоких частотах.

"Как показывает статистика, благодаря этой инновации покрытие 4G внутри зданий возросло на 5-10 процентных пунктов (п.п.), 4G-трафик вырос в среднем на 7%, индекс удовлетворенности абонентов по результатам опроса также улучшился на 1-2 п.п.", - добавили в компании.

В настоящее время 4G-сеть "Киевстара" работает почти в 15 тыс. городов и сел Украины, где проживает более 87% населения страны.

Теги: #связь #киевстар #4g
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