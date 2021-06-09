"Vodafone Украина" в партнерстве с YouTube запустил предложение "Музыка нон-стоп" с нетарифицированным доступом к видео- и аудиоконтенту

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" и видеохостинг YouTube продлили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого представили новое предложение "Музыка нон-стоп".

Предложение "Музыка нон-стоп" для абонентов "Vodafone Украина" контрактной и предоплаченной формы обслуживания предоставляет три месяца бесплатного пользования подпиской YouTube Premium, которая включает в себя подписку YouTube Music Premium, а также услугой Video PASS от "Vodafone Украина". При этом подписка YouTube Premium доступна только для новых пользователей сервиса.

Подписка распространяется на все устройства, поддерживающие приложение YouTube: телевизоры, браузеры, планшеты и смартфоны.

"Главный акцент в предложении "Музыка нон-стоп" сделан именно на меломанов. Поэтому пользователи могут легко следить за музыкальными кумирами, первыми слушать хиты и получать доступ к новинкам в течение трех месяцев совершенно бесплатно", - отмечается в сообщении оператора.

Услуга Video PASS включает в себя: безлимитный трафик на видео приложения YouTube, Netflix и MEGOGO, а также на музыкальные приложения YouTube Music, Apple Music, SoundCloud, Spotify, Deezer и Shazam.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" и YouTube заключили соглашение о сотрудничестве в июне 2020 года.