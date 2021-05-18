Минреинтеграции подписало соглашение о финансировании крымскотатарского детского канала "Ляле"

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по результатам закупок подписало соглашение на 3 млн грн с крымскотатарским детским каналом "Ляле" ("Lâle") на создание и распространение информационного продукта на крымскотатарском языке.

"Впереди у нас еще несколько тендеров, цель которых - предоставление финансирования ТРК, вещающих на ВОТ. Наша задача максимально эффективно, с соблюдением всех установленных законодательством процедур, обеспечить бюджетное финансирование теле- и радиокомпании, вещающие на временно оккупированных территориях Украины", - цитирует вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова пресс-служба ведомства.

Вице-премьер также выразил надежду, что Верховная Рада сможет пересмотреть объем финансирования, который сейчас составляет 50 млн грн, на поддержку ТРК, вещающих на оккупированных территориях.