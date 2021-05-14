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15:11 14.05.2021

Минцифры в июне откроет новый центр "Дия.Бизнес" в Одессе

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Минцифры в июне откроет новый центр "Дия.Бизнес" в Одессе

Министерство цифровой трансформации Украины откроет еще один центр поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" в Одессе, сообщается на сайте министерства в пятницу.

Открытие центра в Одессе станет возможным благодаря ОО "Центр проектных инициатив "Директ", при поддержке Visa и Odessa Business Club. Техническим партнером проекта выступила компания "Huawei Украина".

"Уже разработан дизайн-проект пространства. Это 120 квадратных метров, оснащенные всем необходимым для развития бизнеса, в частности, кафе, книжная лавка и конференц-зал. Пространство будет отвечать требованиям инклюзивности", - указано в сообщении

Открытие центра "Дия.Бизнес" в Одессе состоится в июне 2021 года.

В центре предприниматели Одесской области смогут получить бесплатные консультации по вопросам диджитализации бизнеса и перехода в онлайн, финансового менеджмента, маркетинга, продаж, HR, юридической поддержки и тому подобное.

Центр будет также предоставлять образовательные услуги и сервисы от ведущих практиков и экспертов бизнес-сферы Украины.

Как сообщалось, ранее Минцифры анонсировало открытие центра "Дия.Бизнес" в Буче летом 2021 года.

В 2020 году были открыты центры поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" в Харькове и Николаеве, а также центр для студентов и будущих предпринимателей "Дия.Бизнес" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Новый пилотный формат бесплатного консалтинга от "Дия.Бизнес" запустили в Черкассах в марте-2021, а открытие полномасштабного центра "Дия.Бизнес" в Черкассах запланировано на 2022 год. Открытие центров "Дия.Бизнес" в Одессе, Ужгороде, Кривом Роге, Кременчуге запланированы летом 2021 года.

Теги: #одесса #дия_бизнес
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