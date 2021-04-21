Почта Кореи возобновляет доставку отправлений в Украину – "Укрпошта"

Почта Кореи возобновляет доставку отправлений в Украину, их импорт будет осуществляться рейсами AirAstana при посредничестве GlobalAirCargo, сообщила пресс-служба "Укрпошты" в среду.

"Укрпошта", в частности, информирует, что первой возобновится EMS-доставка, а потом и все другие категории.

Украинский почтовый оператор также отмечает, что больше всего в структуре корейского экспорта в Украину занимает доля EMS-отправлений из корейских интернет-магазинов.

По данным компании, до пандемии Корея входила в список ключевых 10 стран-импортеров по всем категориям отправлений, а в категории EMS-отправлений - в тройку стран-лидеров импортеров "Укрпошты". В 2020 году с появлением и распространением коронавируса Почта Кореи ввела ограничения в своей работе: из-за стремительного роста расходов на авиационные транспортировки закрыла прием отправлений в большинство стран Европы, в том числе и в Украину.