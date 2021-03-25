Минцифры, "Vodafone Украина", IFES и ОБСЕ запустили Telegram-бот по проверке уровня цифровой грамотности

Рабочая группа, в состав которой вошли специалисты мобильного оператора компании "Vodafone Украина", Министерства цифровой трансформации, Международного фонда избирательных систем (IFES) и ОБСЕ, запустила чат-бот, проводящий экспресс-тестирование цифровых знаний.

Проект стал частью национальной инициативы "Неделя цифровой грамотности", которую проводит Минцифры.

Интерактивный чат-бот "Цифрограм. Твоя кібергігієна" позволяет быстро проверить уровень цифровой грамотности и получить новые знания, поскольку содержит разъяснения к каждому вопросу, подготовленные специалистами.

В первой версии чат-бота доступен тест на общие знания, в котором всего семь вопросов из разных сфер: безопасное пользование интернетом, социальными сетями и мессенджерами, проверка достоверности информации, мобильное мошенничество и общая защита информации.

Разработчики планируют периодически добавлять в чат-бот новые тесты и конкурсы.

Чат-бот также позволяет поделиться полученным результатом с друзьями или коллегами.

"Неделя цифровой грамотности" проходит с 22 по 28 марта, цель инициативы – повысить цифровую грамотность украинцев, противодействовать цифровому мошенничеству, киберугрозам; распространять информацию об инновационных технологиях, технологических сервисах и решениях, а также возможностях, которые они открывают.