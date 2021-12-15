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15:07 15.12.2021

"Укрзализныця" запустила чат-бот по продаже билетов в Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger

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"Укрзализныця" запустила чат-бот по продаже билетов в Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger

АО "Укрзализныця" (УЗ) запустило чат-бот для продажи билетов и уведомлений о рейсах в Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger - вдобавок к запущенным ранее в Viber и Telegram.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, с помощью Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger пассажиры "Укрзализныци" уже могут покупать билеты на все поезда дальнего сообщения и скоростные поезда "Интерсити+", возвращать ранее купленные билеты, видеть расписание рейсов и онлайн-таблицу станций, а также проверять, на какую платформу прибывает поезд.

"В Украине буквально несколько компаний, которые наладили официальную поддержку своих клиентов в Apple Messages для бизнеса, поэтому сегодня "Укрзализныця" делает несколько неожиданный для рынка шаг и становится одним из первопроходцев в этом направлении. Что касается Facebook Messenger, то это уже привычный для пассажиров канал общения с УЗ, но теперь он становится еще функциональнее, ведь прямо из Facebook можно заказать себе билет и ланчбокс в путь. По данным портала Statista.com, в Украине сейчас 15 млн активных пользователей Facebook Messenger, поэтому мы рады распространению чат-бота одной из самых любимых украинцами платформ для общения", - цитируется руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.

Проект реализован на базе технологии Corezoid Process Engine совместно с технологическим партнером "Укрзализныци" компанией Middleware (США) при поддержке платежного партнера Visa.

"Бот-платформа Corezoid поддерживает работу с Google Business Messages, Apple Messages для бизнеса, Viber, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp for Business, Line, Wechat, Sender и любыми другими платформами с открытыми API. Работа с мессенджерами – это хороший первый шаг на пути построения "цифрового ядра" на базе Corezoid", – цитируется Chief Business Development Officer компании Middleware Ольга Худик.

Теги: #транспорт #чат_бот #укрзализныця #билеты
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