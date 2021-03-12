Телеком

10:28 12.03.2021

Нацсовет по телерадиовещанию применил санкции к двум компаниям, вещающим с логотипом "НАШ"

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Нацсовет по телерадиовещанию применил санкции к двум компаниям, вещающим с логотипом "НАШ"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг по результатам проверок применил санкции к ООО "Наша Прага" и ООО "Наш 365", которые вещают на спутнике с логотипом "НАШ".

Как сообщается на сайте регулятора, в отношении ООО "Наша Прага" принято решение обратится в суд об аннулировании лицензии, ООО "Наш 365" объявлено предупреждение.

Отмечается, что ООО "Наша Прага" соответственно с лицензией должно вести спутниковое вещание с логотипом "Макси-ТВ", но использовало логотип "НАШ". Проверка этой компании осуществлялась на основе мониторингов от 17, 19 и 22 июня 2020 года. В эти дни не было зафиксировано вещание компании по параметрам, указанным в лицензии. Проверка телеканала должна была быть в период с 1 по 18 декабря 2020 года. Для ее осуществления ООО "Наша Прага" должно было предоставить Нацсовету фотокопию (ксерокопию) журнала учета передач за 17, 19, 22 июня, заверенную подписью руководителя и печатью телекомпании, а также заверенную руководителем копию договора с оператором телекоммуникаций о предоставлении услуг распространения программ. Однако, эти документы регулятор не получил. Лицензиат также не информировал Нацсовет о невозможности своевременного предоставления указанных документов.

"Непредоставление лицензиатом во всем объеме запрашиваемых документов является отказом лицензиата в проведении проверки и основанием для обращения в суд об аннулировании лицензии согласно пункту "г" ч. 5 ст. 37 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". В связи с этим Нацсовет признал факт отказа ООО "Наша Прага" в проведении проверки его деятельности и обратится в суд об аннулировании лицензии этого вещателя", - говорится в сообщении.

Относительно ООО "Наш 365" регулятор сообщает, что плановая выездная проверка данной компании, проведенная на основании мониторинга за 5 февраля 2021 года, показала, что лицензиат использует кроме предусмотренного лицензией спутникового ретранслятора AMOS-3, дополнительный спутниковый ретранслятор ASTRA-4A, а это противоречит условиям его лицензии.

Кроме того, по данным Нацсовета, в тот день в эфире телеканала транслировался рекламный ролик, озвученный не государственным языком, что является нарушением ч. 1 ст. 6 Закона Украины "О рекламе" и ч. 1 и 3 ст. 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом, Нацсовет признал нарушения ООО "Наш 365" ч. 7 ст. 27, пунктов а), е) ч. 1 ст. 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и объявил ему предупреждение.

Отмечается, что регулятор обратится к уполномоченному по защите государственного языка с просьбой принять соответствующие меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством, в связи с выявленными в деятельности общества нарушениями.

 

Теги: #наш #нацсовет
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