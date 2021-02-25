Суд зобов'язав інтернет-провайдерів закрити доступ до Telegram-каналів, підозрюваних у зв'язках із РФ

Київський районний суд Харкова зобов'язав інтернет-провайдерів закрити доступ до Telegram-каналів "Резидент", "Легитимный", "Картель" і "Сплетница", які, за інформацією Служби безпеки України, використовували для дестабілізації ситуації в Україні на замовлення спецслужб РФ.

Як повідомляється на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про це її поінформував департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

"Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні Telegram-каналів "Резидент"... "Легитимный"... "Картель". "Сплетница"... шляхом зобов'язання інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність на території України, які відповідно до ч. 2 ст. 42 закону України "Про телекомунікації" включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій й перелік яких міститься на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, закрити до них доступ", - наводять у комісії уривок з рішення слідчого судді Світлани Колесник.

У документі також зазначено, що доступ до перерахованих Telegram-каналів має бути закрито до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Рішення суду підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржене безпосередньо в Харківському апеляційному суді протягом п’яти днів з дня його оголошення.

Як повідомлялося, 1 лютого в СБУ заявили, що кіберфахівці спецслужби викрили масштабну агентурну мережу, яка здійснювала розвідувально-підривну діяльність на замовлення спецслужб Російської Федерації. До складу мережі входили жителі Харкова та Одеси, активісти т. зв. Російської весни.

За даними СБУ, спецслужби РФ залучили українських громадян до створення та адміністрування низки Telegram-каналів: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

У СБУ з'ясували, що "головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один із організаторів масових заворушень під час одеського "Антимайдану". Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Співробітники СБУ затримали в Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Заочну підозру за держзраду оголошено керівнику мережі, який переховується від слідства за кордоном.

Київський райсуд помістив одну підозрювану під цілодобовий домашній арешт, іншій обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 1 млн 580 тис. грн. Після внесення цієї суми жінку випустили з СІЗО.