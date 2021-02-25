Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет - "Киевстар"

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" отмечает отсутствие возможности для операторов/провайдеров осуществить блокирование отдельных Телеграм-каналов без блокирования всего мессенджера в целом.

"У операторов и провайдеров нет технической возможности осуществлять "выборочную" блокировку отдельных групп, каналов или аккаунтов в социальных сетях, не задевая при этом доступ ко всему интернет-ресурсу", - пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Киевстара".

Кроме того, оператор отмечает, что арест имущественных прав при посещении интернет-ресурса является достаточно спорной юридической конструкцией, о чем "Киевстар" последовательно заявляет в судах при получении разъяснений или оспаривании подобных определений судов.

В данном случае компания планирует также предпринять процессуальные действия, предусмотренные законодательством.

Как сообщалось, суд обязал провайдеров заблокировать доступ к Телеграм-каналам "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель".