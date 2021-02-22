Телеканал "НАШ" оспаривает решение Нацсовета по телерадиовещанию о назначении внеплановой проверки

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск ООО "Наш 365" к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания об отмене решения о назначении внеплановой проверки, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 28 января 2021 года, которым была назначена внеплановая невыездная проверка ООО "Наш 365" (логотип "НАШ"). По мнению истца, оспариваемое решение принято с нарушением норм законодательства Украины, без должных правовых оснований и допустимых доказательств", - сказано в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.