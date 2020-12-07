Телеком

12:02 07.12.2020

"Киевстар" запустил услугу информирования МФО и банков о сроках перевыпуска симкарты по номеру

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"Киевстар" запустил услугу информирования МФО и банков о сроках перевыпуска симкарты по номеру

Мобильный оператор компания "Киевстар" запустила услугу проверки информации о замене SIM-карты предоплаченной связи SIM Check – для микрофинансовых организаций (МФО) и банков.

Как отмечается в сообщении оператора в понедельник, эта услуга призвана обеспечить дополнительную защиту от мошенничества и разработана, в том числе, для защиты владельцев "финансовых" номеров телефонов.

С помощью специального программного обеспечения заказчики смогут получать информацию от "Киевстар" в режиме реального времени, направив запрос по номерам телефонов, по которым оформляется онлайн кредит, или проводится другая финансовая операция.

"Киевстар" в свою очередь проверит, перевыпускалась ли SIM-карта по этому номеру телефона и за какой период, и предоставит финорганизации информацию о факте смены симкарты.

Таким образом, добавив полученную информацию о смене SIM-карты в свои правила или алгоритмы, финансовая организация сможет определить мошенническую операцию и заблокировать ее, сохранив средства клиентов.

При этом в "Киевстар" подчеркивают, что компания строго следует законам "О персональных данных" и "Об информации" и не передает информацию об абонентах третьим лицам - банк или МФО получает только конкретный телеком-показатель – факт смены SIM-карты.

Стоимость сервиса SIM Check не зависит от типа или размера бизнеса, а зависит от количества обращений за данными.

Как сообщалось, ранее "Киевстар" запустил для абонентов услугу получения юридической консультации по телефону или на сайте – "Юрист онлайн".

Теги: #мошенничество #киевстар #sim_карты
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