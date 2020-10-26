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17:10 26.10.2020

"Vodafone Украина" и USF будут сотрудничать для поддержки украинских стартапов

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"Vodafone Украина" и USF будут сотрудничать для поддержки украинских стартапов

Мобильный оператор "Vodafone Украина" и Украинский фонд стартапов (USF) подписали меморандум, который предусматривает взаимодействие по обмену информацией, участие в совместных проектах, проведение событий и встреч по поддержке украинских стартапов, сообщила пресс-служба оператора в понедельник.

"Для Vodafone стартапы является одним из ключевых направлений. В Европе уже успешно работают наши программы по их развитию и поддержке, в частности в Великобритании, Германии, и этот опыт мы планируем перенести в Украину. Для этого в "Vodafone Украина" создано отдельное подразделение по развитию инноваций, которое уже работает с внутренними стартапами и готовит работу с внешними. Для этого будут использованы все наши ресурсы - и украинские, и международные. Убежден, что наше сотрудничество будет полезным", – цитирует пресс-служба руководителя направления инноваций "Vodafone Украина" Евгения Черного.

По мнению руководителя стартап акселератора "Vodafone Украина" Максима Резедента, корпоративные акселерационные программы имеют лучшую возможность развития экосистемы, чем классические венчурные акселераторы, поскольку для корпорации не обязательно искать потенциальный стартап-"единорог", чтобы получить пользу от сотрудничества. Это также важно и для фаундеров стартапов, которые имеют возможность получить корпорацию как платформу для пилотов, или как первого крупного заказчика, или же удовлетворить ее потребности и сделать первый небольшой "экзит", который даст "продуктовый" опыт и ресурсы, чтобы потом создать известный во всем мире продукт.

"Мы работаем над созданием стартап-акселератора, в который будут вовлечены международные и украинские компании как партнеры акселератора Vodafone StartupHub. Первым шагом к этому и является сегодняшнее подписание меморандума", - добавил он.

"В Украине много талантливых людей и молодежи, в том числе. И мы готовы помочь тем, кто решил стать успешным инновационным предпринимателем. Мы помогаем не только грантами, но и вовлекаем в целую экосистему, в которой стартап может получить необходимые и полезные знания, навыки и связи, которые помогут ему развиваться. Неотъемлемая часть этой экосистемы – наши партнеры, которые помогают ее развивать. И подписание меморандума является одним из важных шагов на пути к этому", – цитирует пресс-служба и. о. директора фонда Юрия Драчука.

Украинский фонд стартапов – государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров. Миссия фонда – содействовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed), с целью повышения их глобальной конкурентоспособности. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.

Теги: #usf #vodafone #меморандум
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