Apple представила четыре новых iPhone 12 с поддержкой 5G

Американская Apple Inc. показала четыре модели смартфонов iPhone 12 с поддержкой сети нового поколения мобильной связи 5G и мини-версию домашней колонки HomePod.

Все четыре iPhone имеют новый дизайн с плоскими краями наподобие iPhone 4 и iPhone 5.

iPhone 12 оснащен дисплеем Super Retina XDR диагональю 6,1 дюйма, но при этом само устройство будет на 15% меньше предыдущей модели за счет уменьшения рамки дисплея. iPhone 12 mini имеет 5,4-дюймовый дисплей. Оба устройства работают на базе процессора A14 Bionic, который, по словам компании, является самым быстрым для iPhone.

Дисплей оснащен защитой стекла Ceramic Shield, которая в четыре раза снижает риск повреждений дисплея при падении.

Модели получили две 12-мегапиксельные камеры - стандартную и широкоугольную, оба смартфона могут снимать в ночном режиме.

Кроме того, нововведением будет возможность беспроводной зарядки с помощью технологии MagSafe - магнитов для корпуса iPhone, благодаря которым к устройству можно будет прикрепить различные аксессуары.

iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в пяти цветах и трех вариантах памяти - 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ, официальная цена в России составит от 79 тыс. 990 руб. и 69 тыс. 990 руб. соответственно.

iPhone 12 будет доступен для покупки в России начиная с пятницы, 23 октября. iPhone 12 mini можно будет приобрести начиная с пятницы, 13 ноября.

Также Apple представила два новых iPhone линейки Pro: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с дисплеями Super Retina XDR диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Размеры корпуса не изменились по сравнению с предыдущим поколением iPhone, однако у каждой из моделей увеличилась площадь дисплея за счет более тонкой рамки.

Смартфоны также работают на базе процессора A14 Bionic и оснащены защитой стекла Ceramic Shield и поддержкой технологии MagSafe.

Обновленная система камер включает в себя сверхширокоугольную камеру, телефотокамеру и новую широкоугольную камеру. Модели iPhone 12 Pro оснащены новым сканером LiDAR, который определяет расстояние до объектов и строит объемную картинку помещения, в котором находится iPhone.