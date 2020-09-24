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12:32 24.09.2020

"Vodafone Украина" запустил IoT-услугу "Умный учет водоснабжения"

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"Vodafone Украина" запустил IoT-услугу "Умный учет водоснабжения"

 Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" запустил в коммерческую эксплуатацию услугу "Умный учет водоснабжения" на базе собственной сети NB-IoT.

Как отмечается в сообщении оператора, распространенном в четверг, "Умный учет водоснабжения" – это комплексное решение, которое позволяет автоматизировать сбор и учет данных об использовании водных ресурсов. Оператор предлагает клиентам – объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-эксплуатационным конторам (ЖЭК) и коммунальным предприятиям – инновационное для Украины решение учета воды на уровне многоквартирного дома.

"Сейчас в Украине учет воды производится преимущественно в ручном режиме. Такой сбор связан с рядом проблем. Так, данные вручную вносят в журнал учета, а затем вручную переносят в системы, где начисляются платежи. А значит точность данных зависит от человеческого фактора. Еще одна сложная задача – снять показатели практически одновременно – в последние дни отчетного периода. Чтобы охватить все узлы учета, коммунальщики вынуждены увеличивать количество персонала, который не используется эффективно в остальное время", - отмечает оператор.

Помимо этого, по данным "Vodafone Украина" кроме отсутствия точных данных, неэффективных временных и денежных затрат, коммунальщики часто сталкиваются с невозможностью попасть в подвальное помещение, где находятся домовые счетчики.

"Умный учет водоснабжения" помогает избежать этих проблем за счет: автоматизации сбора и учета данных, а также исключения человеческого фактора; работы с данными через web-интерфейс; возможности настраивать периодичность сбора данных и систему оповещений под свои потребности.

Кроме того, услуга позволяет окупить затраты на оборудование за период от девяти месяцев, в зависимости от количества подключенных узлов учета, а также обеспечить автономность работы оборудования телеметрии – срок работы модема с технологией NB-IoT для автоматического сбора и передачи данных со счетчиков составляет 10 лет.

"Коммерческому запуску услуги предшествовали многочисленные тесты пользовательского оборудования и сети, а также пилотные проекты с водоканалами. Это позволило сформировать наиболее целесообразный для коммунальщиков функционал, отраженный в настройках интерфейса", - подчеркивают в "Vodafone Украина".

Функционал услуги позволяет: настроить автоматический сбор и хранение данных; управлять данными для коммерческого и технологического учета ресурсов; проводить аналитику и планирование; получать данные о нагрузке на насосную станцию; получать тревожные оповещения, а также выгружать данные в доступных форматах и через АРI.

Стоимость услуги "Умный учет водоснабжения" не является статической и зависит от таких факторов, как тип оборудования, с которым работает клиент, инфраструктура сети, количество точек телеметрии.

Оператор также подчеркивает, что устройства, подключенные к NB-IoT сети, могут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом оборудование может получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов.

Развертывание технологии NB-IоT осуществляется на базе сети LTE, для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности – шифрование и аутентификацию на базе sim-карты, недоступные в таких технологиях как, например, LoRa.

Технология NB-IоT также позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей девайсов до 10 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети, при необходимости есть возможность легко выполнить масштабирование.

Как сообщалось, в начале сентября "Vodafone Украина" отчитался об успешном проведении пилотного IoT-проекта "Умный учет" (Smart Metering) совместно с водоканалами в двух городах Украины.

В феврале текущего года "Vodafone Украина" запустил услугу пакетного управления loT SIM-картами.

В январе 2020 года "Vodafone Украина" запустил в коммерческую эксплуатацию собственную NB-IoTсеть (сеть для интернета вещей) на частоте 1800 МГц.

В декабре 2018 года международная Vodafone Group и мобильный оператор "Vodafone Украина" подписали договор об использовании глобальной IoT платформы Vodafone в Украине.

Теги: #vodafone_украина #мобильные_операторы #услуги
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