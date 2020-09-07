"Киевстар" запустил 4G сеть в полосе частот 900 МГц в Винницкой области

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" запустила LTE-связь (4G) в диапазоне 900 МГц в 102 населенных пунктах Винницкой области.

Как отмечается в сообщении оператора, благодаря строительству 4G-сети на частотах GSM-900, "Киевстар" улучшил связь на территории, где проживает 56 тыс. человек. Для этого оператор установил 25 новых базовых станций, работающих на частотах 900 МГц. В результате общее количество базовых станций "Киевстар", работающих в диапазоне 4G на территории Винницкой области увеличилось до 580 – по данным оператора сегодня это самая большая сеть по технологии LTE на территории области.

Среди населенных пунктов, получивших доступ к 4G есть совсем небольшие с населением несколько сотен человек, такие как села Пилипы, Свиденцы, Рудное, Красное, а также более крупные села, где проживает несколько тысяч людей – Городок, Терновка, Мироновка, Кивачевка, Чернятин, Демивка, Яруга, Удич, Кожухов и др.

"Развитие скоростного мобильного интернета открывает жителям небольших населенных пунктов новые возможности для частного бизнеса, образования, дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам, и т.д", - отмечает оператор.

"Киевстар" также продолжает увеличивать 4G покрытие и за счет других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 6 тыс. населенных пунктов. А за два года развития новой технологии связи доступ к скоростному мобильному интернету от "Киевстар" появился в 15 тыс. населенных пунктов.

В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.