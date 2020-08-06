lifecell присоединился к шерингу сетей с "Киевстаром" и "Vodafone Украина" ради развития 4G в селах и на дорогах

Мобильный оператор lifecell подписал меморандум об общем использовании телекоммуникационной инфраструктуры с операторами "Киевстар" и "Vodafone Украина" для ускорения развертывания сетей 4G в селах и на дорогах, а также предложил совместно использовать сеть во всех населенных пунктах, где это необходимо, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Мы предлагаем мобильным операторам расширить действие уже подписанного меморандума и применять во всех населенных пунктах, где есть необходимость в развитии или улучшении качества мобильной связи, а не только в тех, где проживает менее 2 тыс. человек, как указано сейчас в этом документе (…) Расширенное сотрудничество операторов в населенных пунктах, нуждающихся в улучшении связи (без привязки к количеству жителей), даст возможность получить доступ к услугам 4G всем без исключения гражданам Украины, которые проживают в селах до 2 тыс. жителей и в небольших городках с населением 3-4 тыс. человек", - цитирует пресс-служба СЕО lifecell Исмета Язиджи.

Компания отмечает, что операторам такое сотрудничество позволит быстрее разворачивать 4G-покрытие по всей территории Украины и обеспечить выполнение указа президента Украины, согласно которому они должны в течение нескольких ближайших лет обеспечить 4G-связью населенные пункты с количеством жителей от 2 тыс. человек и основные автодороги.

Как сообщалось, "Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах в начале июля 2020 года.