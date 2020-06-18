Мобильный оператор "Vodafone Украина" открывает школу big data аналитиков, начало занятий запланировано на 15 сентября 2020 года.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, программа позволяет в сжатые сроки овладеть теоретическими знаниями по доменной экспертизе и на практике научиться работать с большими данными.

"Студенты Big Data Lab за шесть месяцев получат полный набор знаний и навыков, достаточных для старта карьеры в data science: фундаментальные математические знания, экспертизу работы с данными в различных отраслях и практику с реальными большими данными Vodafone (для курса используются обезличенные данные)", - утверждает оператор.

"Vodafone Украина" отмечает, что занятия будут проходить три раза в неделю в течение шести месяцев, но чтобы избежать эпидемиологических рисков, лекции будут записываться и транслироваться в прямом эфире.

После окончания курса и успешно выполненного финального проекта выпускники смогут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst и т. п.

"Vodafone Украина" по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.