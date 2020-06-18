Телеком

14:30 18.06.2020

"Vodafone Украина" открывает школу big data аналитиков

2 мин читать
"Vodafone Украина" открывает школу big data аналитиков

Мобильный оператор "Vodafone Украина" открывает школу big data аналитиков, начало занятий запланировано на 15 сентября 2020 года.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, программа позволяет в сжатые сроки овладеть теоретическими знаниями по доменной экспертизе и на практике научиться работать с большими данными.

"Студенты Big Data Lab за шесть месяцев получат полный набор знаний и навыков, достаточных для старта карьеры в data science: фундаментальные математические знания, экспертизу работы с данными в различных отраслях и практику с реальными большими данными Vodafone (для курса используются обезличенные данные)", - утверждает оператор.

"Vodafone Украина" отмечает, что занятия будут проходить три раза в неделю в течение шести месяцев, но чтобы избежать эпидемиологических рисков, лекции будут записываться и транслироваться в прямом эфире.

После окончания курса и успешно выполненного финального проекта выпускники смогут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst и т. п.

"Vodafone Украина" по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Теги: #школа #аналитик #vodafone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:28 18.06.2020
В "Голосе" обеспокоены возможностью пересмотра срока обучения в общеобразовательных школах

В "Голосе" обеспокоены возможностью пересмотра срока обучения в общеобразовательных школах

13:20 18.06.2020
Рада освободила выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Рада освободила выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

14:44 16.06.2020
"Vodafone Україна" починає встановлювати обладнання для 4G у діапазоні 900 МГц

"Vodafone Україна" починає встановлювати обладнання для 4G у діапазоні 900 МГц

14:11 16.06.2020
"Vodafone Украина" начинает установку оборудования для 4G в диапазоне 900 МГц

"Vodafone Украина" начинает установку оборудования для 4G в диапазоне 900 МГц

12:51 15.06.2020
В Киеве Госпотребслужба обратилась в полицию относительно возбуждения уголовного дела против директора школы за нарушение правил самоизоляции - Кличко

В Киеве Госпотребслужба обратилась в полицию относительно возбуждения уголовного дела против директора школы за нарушение правил самоизоляции - Кличко

15:49 10.06.2020
"Vodafone Украина" в мае подключила к 4G-сети еще 175 тыс. жителей в 142 населенных пунктах

"Vodafone Украина" в мае подключила к 4G-сети еще 175 тыс. жителей в 142 населенных пунктах

12:24 05.06.2020
Кличко: Коронавирус обнаружили у директора одной из столичных школ

Кличко: Коронавирус обнаружили у директора одной из столичных школ

16:09 04.06.2020
"Vodafone Украина" за период карантина отправил 30 млн SMS с информацией о COVID-19

"Vodafone Украина" за период карантина отправил 30 млн SMS с информацией о COVID-19

16:26 02.06.2020
"Vodafone Украина" расширил емкость 4G-сети в Черновцах и области

"Vodafone Украина" расширил емкость 4G-сети в Черновцах и области

14:17 01.06.2020
"Vodafone Украина" в партнерстве с YouTube запустили предложение "YouTube без перерв" с нетарифицированным доступом к видеосервису

"Vodafone Украина" в партнерстве с YouTube запустили предложение "YouTube без перерв" с нетарифицированным доступом к видеосервису

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Жена Медведчука владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций "ТЕТ"

"Суспильне" сообщает о разблокировке своих счетов

"Укртелеком" сообщает о техническом сбое в сетях по всем регионам Украины, сотрудники компании восстанавливают сервис

Телеканал «Рада» начинает вещание на территориях с особым режимом вещания – в Донецкой, Луганской областях и в части Крыма

Зеленский оценивает затраты телеканалов на лоббизм и политвлияние в $1-1,1 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Изъятие РЧР за неконкурентное накоплениее не предусмотрено еврпейскими нормами - "Киевстар" о законопроекте об электронных коммуникациях

lifecell считает необходимым ввести механизмы предотвращения серого импорта смартфонов в законопроект об электронных коммуникациях

Рада не поддержала отчет ВСК по соблюдению законов во время смены собственников информационных телеканалов и противодействия информационному влиянию РФ

Рада одобрила законопроект об электронных коммуникациях с учетом универсальной услуги доступа к интернет и голосовой связи

Рада намерена разрешить госорганам пользоваться облачными услугами

Viber запустил в Украине функцию групповых видеозвонков до 20 человек

"Укртелеком" вместе с "Метинвест Диджитал" внедрит облачные сервисы для своих пользователей

"Киевстар" назначил главой набсовета со-главного исполнительного директора группы VEON

Жена Медведчука владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций "ТЕТ"

Lifecell считает отказ Минюста регистрировать решение НКРСИ о снижении ставки интерконнекта юридически необоснованным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА