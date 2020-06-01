"Vodafone Украина" в партнерстве с YouTube запустили предложение "YouTube без перерв" с нетарифицированным доступом к видеосервису

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" и видеохостинг YouTube заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого представили предложение "YouTube без перерв" с нетарифицированным доступом к видеосервису.

"Vodafone Украина" и YouTube заключили соглашение о сотрудничестве, результатом которого стало уникальное для украинского телеком-рынка предложение "YouTube без перерв". Благодаря эксклюзивному сотрудничеству, клиенты "Vodafone Украина" могут бесплатно в течение четырех месяцев пользоваться подпиской YouTube Premium. Подписка активируется вместе с услугой Video PASS, которая делает безлимитным трафик на YouTube и ряде других видеосервисов", - отмечается в сообщении оператора.

Подписка, оформленная через предложение "YouTube без перерв", распространяется на все устройства, поддерживающие приложение YouTube (телевизоры, браузеры, планшеты и смартфоны).

"Популярность видеоконтента в интернете растет колоссальными темпами, а в последнее время этот тренд еще больше усилился из-за карантинного режима. Безусловным лидером среди видеосервисов является YouTube – в нашей сети на его долю сейчас приходится две трети всего видео трафика. Мы не могли оставить без внимания столь популярный среди наших клиентов сервис, поэтому решили сделать для них подарок – в течение четырех месяцев они могут совершенно бесплатно попробовать подписку YouTube Premium и безлимитный трафик YouTube в пределах услуги Video PASS от Vodafone. Мы уверены, что вы по достоинству оцените те дополнительные возможности, которые идут в подписке", – отметил директор по маркетингу "Vodafone Украина" Андрей Отрощенко.

Предложение "YouTube без перерв" действует с 1 июня 2020 года для всех абонентов контрактной и предоплаченной формы обслуживания и будет доступно для подключения до 30 сентября 2020 года (дата окончания акции может меняться). По истечению четырех месяцев с даты подключения пользователь получит уведомление о продлении подписки YouTube Premium и услуги Video PASS уже на платной основе. С пятого месяца подписка и услуга будут автоматически переведены в платный режим в соответствии с тарифами на данную услугу и подписку.

Услуга Video PASS дает абонентам "Vodafone Украина" доступ к ряду видеосервисов без тарификации трафика, предоставляется только при условии использования сервиса через официальные приложения iOS или Android или официальные веб-версии в смартфонах и не включает в себя стоимость подписки непосредственно на видеосервисы.

"Большинство сервисов и приложений используют не только собственные, но и сторонние ресурсы, которые могут использовать ГБ твоего основного пакета в рамках тарифного плана. Для корректной работы услуги Video PASS рекомендуем следить за остатком ГБ в основном пакете, пользоваться дополнительными пакетами Интернета в случае необходимости", - отмечается в описании услуги.