Телеканал «Рада» начинает вещание на территориях с особым режимом вещания – в Донецкой, Луганской областях и в части Крыма

Парламентский телеканал «Рада» с 20 мая начинает вещание на территориях с особым режимом вещания, сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

«В рамках развития цифрового телевидения Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины выдал парламентскому телеканалу «Рада» разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания», - говорится в сообщении информуправления, обнародованном в среду.

В сообщении отмечается, что цифровые передатчики стандарта DVB-T2 установлены на телевышках в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

С 20 мая сигнал телеканала «Рада» будет распространяться в Краматорске, Авдеевке, Угледаре, Горняке, а также в населенных пунктах Покровского, Марьинского, Ясиноватского и Славянского районов Донецкой области.

На Луганщине телеканал «Рада» будет доступен в Луганске и Станично-Луганском районе.

На Херсонщине телеканал смогут смотреть жители Скадовского, Каланчакского, Каховского и Чаплинского районов, а передатчик, установленный в селе Чонгар, обеспечит сигнал телеканала «Рада» в городе Армянск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах АР Крым.

В ближайшее время планируется улучшить качество сигнала телеканала «Рада» в городах Волноваха, Мариуполь и Бахмутовка.

Согласно украинскому законодательству территории с особым режимом вещания - это районы, которые граничат с временно оккупированными территориями Украины, Автономной Республикой Крым, Севастополем, отдельными районами Донецкой и Луганской областей.