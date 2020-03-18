lifecell сделал бесплатными звонки по Украине и в роуминге на "горячие линии" ряда правительственных учреждений

Оператор мобильной связи компания lifecell не тарифицирует звонки по Украине и в роуминге на "горячие линии" ряда правительственных учреждений, сообщил оператор в среду.

Для абонентов lifecell звонки на следующие номера не тарифицируются:

- Министерство здравоохранения Украины, горячая линия: 0-800-505-201;

- Центр общественного здоровья Минздрава Украины, телефон: +38 (044) 425 43 54;

- Министерство иностранных дел Украины, горячая линия: +38 (044) 238 16 57; телефоны: +38 (044) 238-16-57, +38 (044) 238-18-88;

- Веб-ресурс "Друг" (сервис добровольной регистрации украинцев, находящихся в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19), телефон: +38 (044) 238 16 57;

- Правительственный контактный центр, короткий номер 1545;

- Контакт-центр Национальной службы здоровья Украины, короткий номер: 1677.

"Важно! Абоненты, которые сейчас находятся в зоне действия роуминга, могут звонить по указанным выше номерам без платы за роуминг (кроме 0-800 и коротких номеров)", - отмечается в сообщении оператора.

lifecell также предлагает своим абонентам пользоваться онлайн-сервисами во время карантина.

"Мобильная сеть и все сервисы lifecell полностью готовы к пиковой нагрузке во время карантина в Украине… Обеспечена бесперебойная работа всех сервисов, так как наши абоненты должны всегда оставаться на связи со своими близкими в это сложное время. Также напоминаем нашим клиентам о возможности пользования продуктами и сервисами компании удаленно", - подчеркивает главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи.

Оператор, в частности, напоминает о возможности заказа услуги "BiP SOS-пакет", позволяющей абоненту звонить на любые украинские номера через мессенджер BiP, даже если у него нет денег на счету.

Как сообщалось, "Киевстар" не тарифицирует звонки по Украине на "горячие линии" по профилактике коронавируса и трафик с информационно-справочных сайтов правительственных и медучреждений.