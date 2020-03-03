Телеком

14:13 03.03.2020

Бородянский проведет переговоры с Discovery относительно прав украинских коммерческих вещателей на ретрансляцию Олимпиады-2020 в Токио

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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на следующей неделе посетит Лондон для переговоров с телеканалом Discovery относительно предоставления прав для украинских коммерческих вещателей на ретрансляцию ХХХII Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония).

"Мы ведем переговоры с коммерческими вещателями относительно трансляции и усиления освещения Олимпиады", - сказал Бородянский журналистам в Киеве во вторник.

По его словам, на данный момент у ведомства есть предложения от трех телевизионных групп.

"На следующей неделе я поеду в Лондон говорить с Discovery относительно предоставления прав для коммерческих вещателей на ретрансляцию Олимпийских игр", - добавил министр.

Бородянский подчеркнул, что для Украины является очень важным трансляция Олимпиады коммерческими вещателями совместно с общественным телевидением.

Теги: #бородянский
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