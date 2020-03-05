Бородянский: Я отказался возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением ведомства

Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявляет, что отказался от предложения возглавить министерство в утвержденном в среду составе правительства из-за несогласия с разделением ведомства.

"Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере: спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства", - написал Бородянский на своей странице в социальной сети Facebook.

Он поблагодарил команду Минкульта и коллег по правительству.

"Семь месяцев назад, перед тем, как принять предложение присоединиться к работе в правительстве, я задал себе вопрос: зачем мне быть министром. Тогда мой ответ самому себе был такой: есть окно возможностей построить систему, которая позволит создать среду для развития культурного капитала украинцев, который является основой развития любого общества и государства", - добавил Бородянский.

Как сообщалось, Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании 4 марта утвердила ряд министров Кабинета министров Украины. При этом вместо должности министра культуры, молодежи и спорта Украины, которую занимал Владимир Бородянский, были введены отдельно должности министра спорта, которую занял президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт, и должность министра культуры, которая осталась вакантной.