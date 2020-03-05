Политика

18:06 05.03.2020

Бородянский: Я отказался возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением ведомства

2 мин читать
Бородянский: Я отказался возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением ведомства

Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявляет, что отказался от предложения возглавить министерство в утвержденном в среду составе правительства из-за несогласия с разделением ведомства.

"Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере: спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства", - написал Бородянский на своей странице в социальной сети Facebook.

Он поблагодарил команду Минкульта и коллег по правительству.

"Семь месяцев назад, перед тем, как принять предложение присоединиться к работе в правительстве, я задал себе вопрос: зачем мне быть министром. Тогда мой ответ самому себе был такой: есть окно возможностей построить систему, которая позволит создать среду для развития культурного капитала украинцев, который является основой развития любого общества и государства", - добавил Бородянский.

Как сообщалось, Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании 4 марта утвердила ряд министров Кабинета министров Украины. При этом вместо должности министра культуры, молодежи и спорта Украины, которую занимал Владимир Бородянский, были введены отдельно должности министра спорта, которую занял президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт, и должность министра культуры, которая осталась вакантной.

Теги: #минкультуры #бородянский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:13 03.03.2020
Бородянский проведет переговоры с Discovery относительно прав украинских коммерческих вещателей на ретрансляцию Олимпиады-2020 в Токио

Бородянский проведет переговоры с Discovery относительно прав украинских коммерческих вещателей на ретрансляцию Олимпиады-2020 в Токио

10:54 03.03.2020
Украина пока не планирует отменять спортивные мероприятия на территории страны из-за угрозы коронавируса

Украина пока не планирует отменять спортивные мероприятия на территории страны из-за угрозы коронавируса

10:40 03.03.2020
Бородянский проведет переговоры с Discovery по предоставлению прав украинским коммерческим вещателям на ретрансляцию Олимпиады-2020 в Токио

Бородянский проведет переговоры с Discovery по предоставлению прав украинским коммерческим вещателям на ретрансляцию Олимпиады-2020 в Токио

14:18 28.02.2020
Минкультуры и Минфин для недопущения остановки вещания UA: "Суспильне" приняли решение о приближении финансирования - Бородянский

Минкультуры и Минфин для недопущения остановки вещания UA: "Суспильне" приняли решение о приближении финансирования - Бородянский

13:27 26.02.2020
Фильмы о Крыме с 2020г будут получать дополнительные баллы на питчинге – Бородянский

Фильмы о Крыме с 2020г будут получать дополнительные баллы на питчинге – Бородянский

10:45 24.02.2020
Минкультуры поддерживает создание Федерации киберспорта Украины

Минкультуры поддерживает создание Федерации киберспорта Украины

14:36 20.02.2020
Минкультуры призывает общественность не допустить закрытия библиотек в Херсоне незаконными решениями горсовета

Минкультуры призывает общественность не допустить закрытия библиотек в Херсоне незаконными решениями горсовета

11:13 18.02.2020
Кудерчук еще не является главой Госкино, но будет назначена на этой неделе - Бородянский

Кудерчук еще не является главой Госкино, но будет назначена на этой неделе - Бородянский

12:56 17.02.2020
В конкурсе на должность главы Госагентства спорта победил Левчук - Бородянский

В конкурсе на должность главы Госагентства спорта победил Левчук - Бородянский

13:17 14.02.2020
Минкультуры совместно с Минцифры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие

Минкультуры совместно с Минцифры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский о генпрокуроре Рябошапке: голосуют депутаты, мое мнение, что если нет результата – не должен занимать место

Рябошапка: никто не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения Порошенко

Рада может провести в четверг внеочередное заседание, на котором рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Рябошапки - источники

Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

Рада назначила Тарана министром обороны Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Ключевыми факторами для получения Украиной инвестиций являются стабильность, предсказуемость и верховенство права

Зеленский досрочно прекратил полномочия членов Нацсовета по телерадиовещанию Костинского и Фещук

Новый состав правительства проработает максимум шесть месяцев, прогнозируют во фракции "Голос"

Зеленский ожидает ликвидации ГАСИ в течение двух недель

Зеленский: мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма

Зеленский о генпрокуроре Рябошапке: голосуют депутаты, мое мнение, что если нет результата – не должен занимать место

Порошенко о появлении своего сына на концерте российского рэпера в Лондоне: Он не маленький, чтобы у меня разрешение спрашивать

Посольство Германии поблагодарило Гончарука за сотрудничество и выразило готовность к работе с новым премьером Шмыгалем

Зеленский: был вариант вице-премьера по промышленности и ОПК, или может быть отдельный вице-премьер по промышленности и торговле

Зеленский попросил бизнес Полтавской области предложить достойных кандидатов на местные выборы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА