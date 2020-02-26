Фильмы о Крыме с 2020г будут получать дополнительные баллы на питчинге – Бородянский

Фильмы о Крыме будут получать дополнительные баллы на питчинге, заявляет министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский

"Кино о Крыме, его истории и современные вызовы полуострова, связанные с временной оккупацией, будут получать дополнительные баллы на питчинге, начиная с этого года", сказал Бородянский на Age of Crimea в среду в Киеве.

Он сообщил, что Украина ратифицирует второй протокол Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

"Этот документ и станет правовой поддержкой и основой для защиты украинских культурных ценностей во временно оккупированном Крыму и предоставит возможность привлечь страну агрессора к ответственности", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что Украина будет противодействовать незаконным археологическим раскопкам на оккупированной территории и вывозу украинских культурных ценностей в Россию.

Бородянский сообщил, что в этом году будут организованы онлайн курсы украинского и крымскотатарского языков для детей и взрослых, живущих на полуострове.