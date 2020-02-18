Политика

11:13 18.02.2020

Кудерчук еще не является главой Госкино, но будет назначена на этой неделе - Бородянский

1 мин читать
Кудерчук еще не является главой Госкино, но будет назначена на этой неделе - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины заявляет, что Марина Кудерчук еще не является главой Государственного агентства по вопросам кино, но будет назначена Кабинетом министров на текущей неделе.

"Она является победителем конкурса... Она станет руководителем на этой неделе", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 29 января в своем Telegram-канале Бородянский по результатам заседания правительства написал, что Кудерчук назначена главой Госкино.

В то же время, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", на заседании в конце января Кабмин лишь определил Кудерчук победителем конкурса.

В этот же день, после общественного обсуждения информации о ее назначении, Кудерчук призвала судить о ней по результатам работы и отметила, что говорящие об отсутствии у нее опыта не владеют информацией.

Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 года работала в администрации Киноконцертного зала им. Довженко в Запорожье.

4 октября Кабмин объявил конкурс на должность главы Госкино. По результатам конкурса финальный этап прошла лишь Юлия Синькевич. 21 ноября стало известно, что Синькевич не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса. В результате был объявлен повторный конкурс в котором победила Кудерчук.

Теги: #кадры #бородянский #госкино
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:43 17.02.2020
Офис коммуникаций правительства возглавила Павелецкая, а Коврига будет отвечать за все коммуникации Гончарука

Офис коммуникаций правительства возглавила Павелецкая, а Коврига будет отвечать за все коммуникации Гончарука

15:15 17.02.2020
Экс-нардеп Острикова может стать замминистра финансов – декларация

Экс-нардеп Острикова может стать замминистра финансов – декларация

12:56 17.02.2020
В конкурсе на должность главы Госагентства спорта победил Левчук - Бородянский

В конкурсе на должность главы Госагентства спорта победил Левчук - Бородянский

14:58 14.02.2020
Порты Крыма готовят массовые сокращения из-за малой загрузки на фоне санкций Запада и работы крымского моста

Порты Крыма готовят массовые сокращения из-за малой загрузки на фоне санкций Запада и работы крымского моста

14:07 14.02.2020
Кабмин назначил и.о. главы ГФС Солодченко вместо Гутенко

Кабмин назначил и.о. главы ГФС Солодченко вместо Гутенко

16:29 13.02.2020
Кабмин уволил двух замминистров развития общин, один из них согласован на должность главы Сумской ОГА - Шмыгаль

Кабмин уволил двух замминистров развития общин, один из них согласован на должность главы Сумской ОГА - Шмыгаль

20:01 12.02.2020
Глава Харьковской обладминистации намерен инициировать смену руководства "Харьковоблэнерго"

Глава Харьковской обладминистации намерен инициировать смену руководства "Харьковоблэнерго"

17:32 11.02.2020
Рада сможет приступить к рассмотрению возможных кадровых изменений в Кабмине только после обсуждения законопроекта о рынке земли – Арахамия

Рада сможет приступить к рассмотрению возможных кадровых изменений в Кабмине только после обсуждения законопроекта о рынке земли – Арахамия

14:12 11.02.2020
Бородянский не видит рисков для страны из-за кодировки медиагруппами спутникового сигнала

Бородянский не видит рисков для страны из-за кодировки медиагруппами спутникового сигнала

13:36 11.02.2020
Бородянский просит Минздрав и МИД оперативно информировать об эпидемиологической ситуации в связи с подготовкой к Олимпиаде-2020 в Токио

Бородянский просит Минздрав и МИД оперативно информировать об эпидемиологической ситуации в связи с подготовкой к Олимпиаде-2020 в Токио

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: по ситуации на Донбассе собираем СНБО, будем принимать решение о дальнейших шагах

Команда экспертов МВФ посетит Киев – представитель МВФ в Украине

Условием нового "нормандского саммита" является реализация решений парижской встречи "четверки" – Лавров

Первый этап административно-территориальной реформы в Украине будет завершен в последний день этого года - Шмыгаль

В "Евросолидарности" назвали провокацией предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад в Москву

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" требует заслушать в Раде министра обороны и начальника Генштаба из-за военной эскалации вблизи Золотого

Зеленский: по ситуации на Донбассе собираем СНБО, будем принимать решение о дальнейших шагах

Команда экспертов МВФ посетит Киев – представитель МВФ в Украине

Выручка Apple во II финквартале будет ниже ожидавшегося уровня из-за коронавируса

Гончарук: цель правительства на 2020г - создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест

Нардеп от "Слуги народа" Безгин об идее Рабиновича отправить делегацию Рады на 9 мая в Москву: Можем его отправить в один конец

В Раде инициируют обращение к парламентариям иностранных государств о продолжении санкций к РФ

"Голос" представит свой план деоккупации территорий

В "Евросолидарности " хотят реакции руководства Рады и фракции "Слуга народа" на предложение об участии в параде 9 мая в Москве

Нардеп Гнатенко: План совместного патрулирования на Донбассе поможет прекратить обстрелы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА