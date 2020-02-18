Кудерчук еще не является главой Госкино, но будет назначена на этой неделе - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины заявляет, что Марина Кудерчук еще не является главой Государственного агентства по вопросам кино, но будет назначена Кабинетом министров на текущей неделе.

"Она является победителем конкурса... Она станет руководителем на этой неделе", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 29 января в своем Telegram-канале Бородянский по результатам заседания правительства написал, что Кудерчук назначена главой Госкино.

В то же время, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", на заседании в конце января Кабмин лишь определил Кудерчук победителем конкурса.

В этот же день, после общественного обсуждения информации о ее назначении, Кудерчук призвала судить о ней по результатам работы и отметила, что говорящие об отсутствии у нее опыта не владеют информацией.

Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 года работала в администрации Киноконцертного зала им. Довженко в Запорожье.

4 октября Кабмин объявил конкурс на должность главы Госкино. По результатам конкурса финальный этап прошла лишь Юлия Синькевич. 21 ноября стало известно, что Синькевич не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса. В результате был объявлен повторный конкурс в котором победила Кудерчук.