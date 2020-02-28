Политика

14:18 28.02.2020

Минкультуры и Минфин для недопущения остановки вещания UA: "Суспильне" приняли решение о приближении финансирования - Бородянский

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Минкультуры и Минфин для недопущения остановки вещания UA: "Суспильне" приняли решение о приближении финансирования - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала UA: "Суспильне" является недопустимой.

"Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала UA: "Суспильне" недопустима. Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности. МКМС, чтобы избежать ситуации относительно возможной остановки вещания, вместе с Минфином приняли решение о приближении финансирования, чтобы "Суспильне" имело возможность рассчитаться с долгами немедленно", - написал Бородянский в своем Telegram-канале в пятницу.

Министр пояснил, что сумма счетов, заблокированных в Швейцарии, вернется в бюджет, и МКМС будет инициировать изменения в бюджет по увеличению финансирования UA: "Суспильне" на сумму уплаченного долга за счет возвращенных средств, что обеспечит устойчивость развития вещателя.

Как сообщалось, ранее пресс-служба Общественного вещателя проинформировала, что постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 и 20 февраля был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах " UA "Суспильне", что уже привело к блокированию подготовки ряда проектов и вскоре приведет к полной остановке деятельности ТРК.

Согласно информации, 18 февраля текущего года Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с "Суспильного" долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 тыс. 80 грн судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс".

В сложившейся ситуации, вещатель обратился в соответствующие министерства для инициирования выделения из государственного бюджета отдельных средств для срочного погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6млн евро исполнительного сбора, который телерадиокомпания должна заплатить дополнительно.

"Команда Общественного обращает внимание общественности на то, что создание независимой телерадиокомпании с передачей ей огромных государственных долгов - невозможно, а отсутствие помощи со стороны государственных органов в решении этой проблемы приведет к полной остановке общественного вещания в Украине", - говорится в сообщении.

Теги: #минкультуры #суспильне #бородянский #минфин
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