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18:49 27.02.2020

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

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Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

 Телеканал для временно оккупированных территорий, запуск вещания которого анонсировали на 1 марта 2020 года, будет называться "Дом", сообщает интернет-издание "Детектор медиа" со ссылкой на три разных источника.

Так, по информации источников, дизайн лого нового телеканала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами - как "Дім" и как "Дом".

Также отмечается, что название нового канала утверждал президент Украины Владимир Зеленский. Презентацию канала проведут в понедельник, 2 марта, в 15:00.

Как сообщалось, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал, что телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта текущего года.

Теги: #телеканал #оккупированные_территории
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