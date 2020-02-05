Число подписчиков сервиса Disney+ достигло 28,6 млн, выросло более чем вдвое с момента запуска

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, увеличила число подписчиков своего нового стримингового сервиса Disney+ более чем вдвое за первые три месяца после его запуска.

Как сообщается в пресс-релизе компании, количество подписчиков по состоянию на понедельник, 3 февраля, составило 28,6 млн по сравнению с 10 млн в ноябре, когда сервис был запущен.

Disney+ начал работу в США, Канаде и Нидерландах 12 ноября 2019 года. Через неделю, 19 ноября, сервис был запущен в Австралии, Новой Зеландии и Пуэрто-Рико. 24 марта он будет доступен на рынках Западной Европы, включая Великобританию, Ирландию, Францию, Германию, Италию, Испанию, Австрию и Швейцарию. На ряде других рынков региона он начнет работу летом 2020 года.

Disney также отчиталась о результатах за первый квартал 2020 финансового года. Чистая прибыль компании составила $2,11 млрд, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с $2,79 млрд, или $1,86 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль компании составила $1,53 в расчете на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики, ожидали показатель в размере $1,46 на акцию.

Квартальная выручка Disney подскочила на 36% по сравнению с годом ранее и составила $20,86 млрд, слегка превысив консенсус-прогноз аналитиков на уровне $20,76 млрд.

Акции Walt Disney на дополнительных торгах во вторник подешевели на 0,4%. Капитализация компании с начала года выросла на 0,07%, до $261,3 млрд.