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09:17 18.03.2021

Disney возобновит работу двух тематических парков в Калифорнии 30 апреля

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Disney возобновит работу двух тематических парков в Калифорнии 30 апреля

Walt Disney Co. возобновит работу двух тематических парков в Калифорнии 30 апреля.

В начале загруженность Disneyland Park и Disney California Adventure Park не должна будет превышать 15%, заявил главный исполнительный директор компании Боб Чапек, выступая на CNBC.

При этом гостиница Grand Californian Hotel & Spa начнет работать 29 апреля, в преддверии открытия "Диснейлендов, а другие отели будут открываться с начала мая.

Все тематические парки в Калифорнии были закрыты последний год из-за пандемии COVID-19.

Котировки акций Disney выросли по итогам торгов в четверг на 0,5%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 12,8%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 7,4%.

Теги: #калифорния #disney
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