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15:18 11.12.2020

Disney готовит новые сериалы и фильмы на фоне роста числа подписчиков стриминговых сервисов

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Disney готовит новые сериалы и фильмы на фоне роста числа подписчиков стриминговых сервисов

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, сделала смелый прогноз в отношении будущего своих новых стриминговых сервисов, рассчитывая привлечь до 350 млн подписчиков по всему миру к 2024 году.

На презентации для инвесторов Disney рассказала о планах выпуска десятка новых фильмов и сериалов по франшизам Marvel, Star Wars и Pixar с прицелом стать гигантом в сфере потокового видео через четыре года. Компания ожидает, что ее расходы на создание контента к этому времени будут составлять от $14 до $16 млрд ежегодно.

Disney также сообщила о намерении со следующего марта повысить цену подписки на стриминговый сервис Disney+ на $1 в США, до $8 в месяц, о чем руководство компании сигнализировало ранее в этом году. В Европе цена вырастет на 29%, до 9 евро ($11) в месяц, при этом на платформе появится дополнительный контент, ориентированный на взрослую аудиторию.

"Огромный успех Disney+ мотивировал нас быть еще более амбициозными", - заявил исполнительный председатель Disney Боб Айгер в ходе мероприятия. По словам Айгера, которого цитирует агентство Bloomberg, развитие сервиса происходит "гораздо быстрее, чем первоначально предполагалось". Планируется, что Disney+ будет выпускать более 100 фильмов и сериалов в год.

Генеральный директор Disney Боб Чапек сообщил в рамках презентации, что число подписчиков Disney+ в мире спустя чуть больше года после запуска достигло 86,8 млн против почти 74 млн на конец последнего квартала. К 2024 году компания надеется увеличить это число до 260 млн.

Платформа Hulu, которая также принадлежит Disney, привлекла 2,2 млн подписчиков с последнего квартала, по данным компании, и сейчас насчитывает 38,8 млн пользователей. На платформу ESPN+ в настоящее время подписаны 11,5 млн человек, что на 1,2 млн больше, чем в начале октября.

Котировки акций Disney подскочили на 7,1% в ходе предварительных торгов в пятницу. Капитализация компании выросла почти вдвое с марта благодаря хорошим показателям стримингового бизнеса.

Теги: #стриминговый_сервис #disney
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