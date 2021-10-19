События

17:30 19.10.2021

Disney переносит даты выхода 5 фильмов Marvel и сиквела "Индиана Джонс"

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Disney переносит даты выхода 5 фильмов Marvel и сиквела "Индиана Джонс"

Walt Disney Co. переносит даты выхода новых фильмов, включая сиквелы "Индиана Джонс" и "Черная пантера: Ваканда навеки", на более поздние сроки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выход пятой части саги об Индиане Джонсе, которую продюсирует Стивен Спилберг и снимает Джеймс Мангольд, отложен почти на год. Премьера состоится в июне 2023 года.

Премьера продолжения супергеройского фильма о Черной пантере от студии Marvel перенесена с июля 2022 года на ноябрь 2022.

Оба фильма на данный момент находятся на стадии съемки, отмечается в сообщении.

Выход других фильмов студии Marvel, среди которых "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия", "Тор: любовь и гром", "Человек-муравей и Оса: квантомания" и "Марвелы", также отложен на несколько месяцев.

Котировки акций Disney снижаются на 0,2% в ходе торгов во вторник.

Теги: #фильмы #disney
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