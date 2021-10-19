Disney переносит даты выхода 5 фильмов Marvel и сиквела "Индиана Джонс"
Walt Disney Co. переносит даты выхода новых фильмов, включая сиквелы "Индиана Джонс" и "Черная пантера: Ваканда навеки", на более поздние сроки.
Как сообщается в пресс-релизе компании, выход пятой части саги об Индиане Джонсе, которую продюсирует Стивен Спилберг и снимает Джеймс Мангольд, отложен почти на год. Премьера состоится в июне 2023 года.
Премьера продолжения супергеройского фильма о Черной пантере от студии Marvel перенесена с июля 2022 года на ноябрь 2022.
Оба фильма на данный момент находятся на стадии съемки, отмечается в сообщении.
Выход других фильмов студии Marvel, среди которых "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия", "Тор: любовь и гром", "Человек-муравей и Оса: квантомания" и "Марвелы", также отложен на несколько месяцев.
Котировки акций Disney снижаются на 0,2% в ходе торгов во вторник.