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10:25 02.12.2021

Совет директоров Disney избрал бывшего топ-менеджера P&G председателем

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Совет директоров Disney избрал бывшего топ-менеджера P&G председателем

Совет директоров американской Walt Disney Co., крупнейшей в мире компании в сфере развлечений и медиа, избрал бывшего топ-менеджера Procter & Gamble Сьюзен Арнольд своим председателем.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Арнольд вступит в должность 31 декабря и сменит на этом посту Роберта Айгера.

Арнольд трудилась на руководящих должностях в компании на протяжении 14 лет, с 2018 года она является ведущим независимым директором Disney. Ранее Арнольд занимала пост президента подразделения глобальных операций в P&G, с 2012 по 2021 года работала в Carlyle Group в качестве главного операционного директора.

"Сьюзен - невероятно ценный руководитель, чей богатый опыт, непоколебимая честность и экспертные суждения были бесценны для компании с тех пор, как она впервые вошла в совет директоров в 2007 году", - отметил Айгер.

Айгер является председателем совета директоров компании с 2012. Он также занимал пост главного исполнительного директора, но ушел в отставку в 2020 году. Его приемником в этой должности стал Боб Чапек.

Котировки акций Disney выросли на 0,5% по итогам дополнительных торгов в Нью-Йорке в среду.

Теги: #руководство #disney
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