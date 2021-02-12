Спорт

18:32 12.02.2021

Криштиану Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

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Криштиану Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, чьи аккаунты в социальных сетях достигли отметки в 500 млн подписчиков, сообщает Bleacher Report.

Наибольшее число подписавшихся на страницу Роналду - в аккаунте в Instagram - 261 млн. В Facebook у португальца 148 млн подписчиков, в Twitter - 91 млн.

Португалец, который также выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", стал чемпионом в трех странах (Англии, Испании, Италии), он пять раз получал "Золотой мяч". Кроме того, в составе МЮ он выиграл Лигу чемпионов один раз, в "Реале" - четыре раза. В составе сборной Португалии выиграл по разу чемпионат Европы и Лигу наций.

Летом 2020 года сообщалось, что Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером.

Теги: #роналду #подписчики #аккаунт
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