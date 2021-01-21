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09:12 21.01.2021

Twitter заморозил страницу посольства КНР в США из-за поста об уйгурах

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Twitter заморозил страницу посольства КНР в США из-за поста об уйгурах

Компания Twitter приостановила работу аккаунта посольства КНР в США в связи с публикацией китайской дипмиссии о правах уйгуров, передает агентство Bloomberg.

По версии агентства, пост китайской стороны касался положения уйгурских женщин, который Twitter счел противоречащим политике компании. В итоге Twitter сделал пост недоступным для просмотра и заблокировал доступ к аккаунту посольства.

"Мы предприняли действия в отношении данного твита за нарушение правил нашей политики против дегуманизации (каких-либо групп населения - ИФ)", - цитирует Bloomberg заявление представителя Twitter.

Между тем, правила Twitter предусматривают требование к владельцу заблокированной страницы самостоятельно убрать подобный пост, чтобы вернуть доступ к аккаунту.

В Twitter подтвердили, что аккаунт дипмиссии остается заблокированным, что означает - посольство твит не удалило. На странице посольства последнее опубликованное сообщение датировано 9 января.

Посольство КНР в США не стало давать комментарий по этому поводу, но в китайских государственных СМИ решение Twitter назвали "лицемерием".

Ранее занимавший пост госсекретаря в прежней администрации США Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

США не раз обвиняли Китай в нарушении прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства. Пекин утверждает, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе гарантированы права всех нацменьшинств.

 

Теги: #кнр #twitter #аккаунт
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