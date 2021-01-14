Аккаунт российской вакцины в Твиттере разблокирован

Доступ к аккаунту российской вакцины "Спутник V" в "Твиттере", заблокированный ранее в четверг, восстановлен.

На данную страницу снова можно беспрепятственно зайти.

Ранее об ограничении доступа "Твиттером" к аккаунту российской вакцины "Спутник V" сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "Аккаунт "Спутник V" @spitnikvaccine заблокирован. Мы выясняем причины", - говорилось в сообщении пресс-службы РФПИ.

Главред Медиазона Сергей Смирнов написал, что после данного оповещения об ограничении доступа к "Твиттеру" издания "предлагалось пройти капчу и подтвердить, что вы не робот". "Твиттер это объяснял дополнительной заботой о безопасности. И все", - написал он в своем телеграм-канале.