События

20:56 14.01.2021

Аккаунт российской вакцины в Твиттере разблокирован

1 мин читать
Аккаунт российской вакцины в Твиттере разблокирован

Доступ к аккаунту российской вакцины "Спутник V" в "Твиттере", заблокированный ранее в четверг, восстановлен.

На данную страницу снова можно беспрепятственно зайти.

Ранее об ограничении доступа "Твиттером" к аккаунту российской вакцины "Спутник V" сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "Аккаунт "Спутник V" @spitnikvaccine заблокирован. Мы выясняем причины", - говорилось в сообщении пресс-службы РФПИ.

Главред Медиазона Сергей Смирнов написал, что после данного оповещения об ограничении доступа к "Твиттеру" издания "предлагалось пройти капчу и подтвердить, что вы не робот". "Твиттер это объяснял дополнительной заботой о безопасности. И все", - написал он в своем телеграм-канале.

Теги: #твиттер #россия #вакцина #аккаунт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:18 14.01.2021
Твиттер заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

Твиттер заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

20:04 14.01.2021
В России выставили на торги шокировавшую людей "Аленку"

В России выставили на торги шокировавшую людей "Аленку"

16:30 14.01.2021
Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

12:08 14.01.2021
В ВОЗ изучают вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

В ВОЗ изучают вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

17:57 13.01.2021
Президенты Украины и Португалии обсудили распределение вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX

Президенты Украины и Португалии обсудили распределение вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX

15:39 13.01.2021
"Лекхим" планирует зарегистрировать в Украине вакцину от COVID-19 компании Sinovac до 5 февраля

"Лекхим" планирует зарегистрировать в Украине вакцину от COVID-19 компании Sinovac до 5 февраля

13:35 13.01.2021
Китайская компания Sinovac может нарастить производство вакцины до миллиарда доз в год

Китайская компания Sinovac может нарастить производство вакцины до миллиарда доз в год

09:39 13.01.2021
Украина не будет закупать вакцину от COVID-19 компании Sinovac при эффективности менее 70% - Степанов

Украина не будет закупать вакцину от COVID-19 компании Sinovac при эффективности менее 70% - Степанов

00:57 13.01.2021
Китай и Россия нацелены на цепочку поставок вакцин против COVID-19

Китай и Россия нацелены на цепочку поставок вакцин против COVID-19

14:17 12.01.2021
Производитель вакцины "Спутник-V" пока не представил заявку на ее одобрение европейским регулятором

Производитель вакцины "Спутник-V" пока не представил заявку на ее одобрение европейским регулятором

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП – Патрульная полиция

ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ ЗАЯВЛЯЕТ О КОНСТРУКТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ С МВФ ПО ЦЕНЕ НА ГАЗ

Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Британские власти распределили по стране свыше 3 млн доз вакцин от COVID-19 – Джонсон

"Эпицентр К" выступает против жестких карантинных ограничений для бизнеса и крупных ТЦ

Мезенцева выступает за проведение аудита активности членов украинской делегации в ПАСЕ и обоснование их очного участия в сессиях Ассамблеи

В импортируемых из Польши в Украину куриных крылышках выявили сальмонеллу - Госпродпотребслужба

Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП – Патрульная полиция

Комендантский час вводится во всей Франции минимум на 15 дней - премьер

Великобритания с пятницы прекращает авиасообщение со всей Южной Америкой и рядом других стран

На Харьковщине в результате ДТП погибли две женщины, и пострадала беременная россиянка – полиция

В капитолиях штатов США усиливают охрану из-за вероятных протестов в преддверии инаугурации Байдена

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА