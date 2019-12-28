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13:13 28.12.2019

Госспецсвязи не планирует расформировывать службу фельдъегерской связи

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Госспецсвязи не планирует расформировывать службу фельдъегерской связи

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины не планирует расформировывать службу фельдъегерской связи и фельдъегерскую доставку, сообщается на сайте Госспецсвязи.

Сейчас идет реформирование Госспецсвящи, но, в то же время, служба фельдъегерской связи и фельдъегерская доставка будут функционировать.

"Несмотря на то, что в обществе ставят под сомнение вопрос функционирования фельдъегерской связи как средства доставки корреспонденции, - в той же Швейцарии до сих пор существует такой вид связи, даже учитывая наличие большого количества коммерческих служб доставки корреспонденции", - подчеркнул глава Госспецсвязи Валентин Петров, отметив, что безопасность не всегда измеряется экономической целесообразностью.

Он напомнил о ситуации, сложившейся в 2014 году, когда на выборах надо было доставлять бюллетени на восток страны, при том, что все службы отказались этим заниматься, и фельдъегерская служба тогда единственная сработала, отлично выполнив эту задачу.

"Поэтому, даже когда государству невыгодно содержать десятки лет такую структуру, наступает момент, когда она становится нужной, и она единственная может выполнить задание при любых условиях. Фельдъегерская служба в структуре Госспецсвязи останется, и в дальнейшем будет существовать. Мы выйдем на оптимальную модель ее функционирования", - подчеркнул Петров.

Как сообщалось, Госспецсвязи намерена до конца текущего года запустить в работу научно-исследовательский комплекс "Киберполигон" на базе Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Теги: #связь #госспецсвязи
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