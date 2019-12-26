Президент уволил Склярова с поста члена Нацкомисии по госрегулированию в сфере связи и информатизации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Склярова с поста члена Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Соответствующий указ от 26 декабря обнародован на сайте главы государства.

Скляров уволен с формулировкой "согласно поданному им заявлению об отставке согласно части четвертой статьи 20 закона Украины "О телекоммуникациях".